Cachorro rouba microfone de repórter durante transmissão ao vivo na Rússia; veja vídeo

A notícia sobre a chegada da primavera em Moscou foi interrompida por um filhote de Golden Retriever, que teve que ser perseguido pela jornalista

Reprodução Youtube TheMoscowTimes O momento em que a repórter metereológica Nadezhda Serezhkina é interrompida viralizou nas redes sociais



A repórter metereológica Nadezhda Serezhkina, da emissora de televisão russa Mir TV, estava noticiando a chegada da primavera na capital Moscou quando um filhote de Golden Retriever abocanhou o seu microfone. No meio da transmissão ao vivo, a jornalista foi obrigada a perseguir o cachorro que fugiu com o seu principal instrumento de trabalho. Eventualmente, a repórter consegue recuperar o seu microfone colorido, que provavelmente foi confundido com um brinquedo, e reaparece ao lado do filhote. Confira a seguir o vídeo que viralizou nas redes sociais: