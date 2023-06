Cadela atrevida tenta arrancar biquíni de jogadora de futebol em praia na Colômbia; veja vídeo

Daniela Henao Salgado havia nomeado o animal de ‘Arenita’ e brincou dizendo que a cachorra queria abusar dela

Reprodução/TikTok/@danielahenao.10 Daniela Henao quase fez um topless forçado na praia



A jogadora de futebol Daniela Henao Salgado passou por um momento engraçado, mas, ao mesmo tempo, desesperador enquanto tomava sol em uma praia na Colômbia. Isso porque uma cadela assanhada tentou arrancar seu biquíni e obrigá-la a fazer um topless forçado. O animal, que foi nomeado pelas amigas de Arenita, estava brincando com a alça e por pouco não conseguiu tirar o biquíni. “Creio que Arenita queria abusar de mim”, disse Daniela na publicação que já chega a quase 400 mil visualizações. O momento foi registrado pela amiga que gravou tudo enquanto caia na gargalhada. No vídeo elas contam que conheceram o animal logo nos primeiros dias que chegaram à praia e logo pegaram intimidade. No final do vídeo, é possível ver a amiga parabenizando o animal pelo que tinha feito.