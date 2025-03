Cafeterias canadenses renomeiam café ‘americano’ para ‘canadiano’ em meio aos conflitos com os EUA

Ideia de renomear a bebida foi proposta pela Kicking Horse Coffee em fevereiro, incentivando outros locais a adotarem o novo termo

Cafeterias no Canadá estão mudando o nome do famoso café “Americano” para “Canadiano”, em meio a um clima de tensões comerciais com os Estados Unidos. Essa iniciativa começou como uma brincadeira em uma cafeteria da Colúmbia Britânica, mas rapidamente se transformou em um movimento que ganhou força em todo o país, especialmente após a imposição de tarifas por Donald Trump.

A ideia de renomear a bebida foi proposta pela Kicking Horse Coffee em fevereiro, incentivando outras cafeterias a adotarem o novo termo. A proposta rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando debates acalorados, especialmente após o anúncio de tarifas de 25% sobre produtos canadenses.

Para muitos canadenses, essa mudança de nome é uma forma simbólica de protesto contra as taxas impostas. No entanto, a proposta não agradou a todos, com alguns críticos afirmando que a nova nomenclatura desconsidera a verdadeira origem do café. Por outro lado, há quem veja a iniciativa como uma expressão de humor e um sinal de orgulho nacional.

Mudanças de nomes de alimentos em resposta a contextos políticos não são inéditas. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o “Liberty Cabbage” foi utilizado em vez de “sauerkraut”, e na Guerra do Iraque, os “Freedom Fries” substituíram os tradicionais “French Fries”. O café “Americano” também possui uma história interessante, tendo surgido na Segunda Guerra Mundial, quando soldados americanos diluíam o café expresso na Itália.

