EUA afirmam que tarifas de 25% sobre aço e alumínio entrarão em vigor na quarta ‘sem exceções ou isenções’

Casa Branca confirma a taxação mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, recuando em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses; o Brasil é um dos países que deverá ser atingido

SAMUEL CORUM/EFE/EPA Os EUA são o principal mercado para o aço semifaturado brasileiro



A Casa Branca declarou, que as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio entrarão em vigor a partir de meia-noite desta quarta-feira (12) no Canadá e em outros países, mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, recuando em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses esta tarde. O Brasil é um dos países que deverá ser atingido com a medida. “De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março”, disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado, nesta terça-feira (11).

A nova medida pode impactar negativamente o setor siderúrgico brasileiro, que já enfrenta desafios. Os Estados Unidos são o principal mercado para o aço semifaturado brasileiro. Em 2023, as exportações brasileiras para os EUA totalizaram US$ 2,8 bilhões em aço semifaturado e US$ 900 milhões em alumínio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os Estados Unidos, por sua vez, produzem anualmente cerca de 90 milhões de toneladas de aço, mas seu consumo interno varia entre 90 e 200 milhões de toneladas. Essa discrepância indica que o país pode enfrentar dificuldades para suprir sua demanda apenas com a produção interna. No que diz respeito ao alumínio, a produção americana é de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas por ano, o que evidencia a dependência do país em relação às importações.

**Reportagem produzida com auxílio de IA e com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos