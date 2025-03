Governo Federal pede aos EUA o adiamento da taxação do aço e alumínio do Brasil

O governo brasileiro defende que suas exportações não representam uma ameaça para as indústrias dos Estados Unidos

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Alckmin foi o responsável por formalizar o pedido



O governo brasileiro, sob a liderança de Lula, pediu ao governo dos Estados Unidos, liderado por Trump, que a implementação da tarifa de 25% sobre aço e alumínio, programada para ser aplicada a partir desta quarta-feira (12), seja adiada. O objetivo desse pedido é garantir mais tempo para que as partes possam negociar um acordo que minimize os impactos negativos nas exportações do Brasil.

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi o responsável por formalizar o pedido durante uma reunião com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. A proposta de adiamento é de pelo menos um mês, permitindo que o Brasil busque alternativas que evitem prejuízos significativos para suas exportações de produtos siderúrgicos.

O governo brasileiro defende que suas exportações não representam uma ameaça para as indústrias dos Estados Unidos. Além disso, argumenta que a imposição da tarifa resultará em um aumento nos custos para as empresas americanas, o que poderia afetar a competitividade no mercado interno.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As conversas entre os dois países começaram na semana passada e não se limitam apenas ao aço e alumínio. Outros produtos, como açúcar e etanol, também estão sendo discutidos nas negociações. A administração de Trump sinalizou que haverá um tratamento recíproco para bens que enfrentam impostos de importação superiores aos que são aplicados nos Estados Unidos.

Comunicado dos EUA

A Casa Branca declarou, que as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio entrarão em vigor a partir de meia-noite desta quarta-feira (12) no Canadá e em outros países, mesmo com o presidente dos EUA, Donald Trump, recuando em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre os metais canadenses esta tarde. O Brasil é um dos países que deverá ser atingido com a medida. “De acordo com suas ordens executivas anteriores, uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções ou isenções, entrará em vigor para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais à meia-noite de 12 de março”, disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Nátaly Tenório