Caixa com cabeça humana é jogada da janela de apartamento na França

A polícia descartou a possibilidade da decapitação se tratar de outro ato de terrorismo e trabalha com a hipótese do membro pertencer à um sem-teto que se abrigava na casa do suspeito

Reprodução Twitter Based_France_ Evidências indicam que a decapitação teria acontecido em um apartamento no centro histórico de Toulon, que foi isolada pela polícia



Uma caixa de papelão com uma cabeça humana foi vista sendo jogada de um apartamento no centro de Toulon, na França, na tarde desta segunda-feira, 1. Ao chegar no local, a polícia avistou um homem com sangue nas mãos em frente à janela de onde o resto mortal teria sido jogado. O suspeito se trancou dentro do apartamento, mas acabou sendo preso depois que os agentes arrombaram a sua porta. A polícia descartou a possibilidade de se tratar de um ato de terrorismo porque na noite anterior foi chamada para intervir em uma briga que acontecia nessa mesma residência. Vizinhos relatam que o suspeito tinha o costume de acomodar pessoas sem-teto e que dois desabrigados teriam passado a noite com ele antes do crime. A polícia, que encontrou um corpo decapitado no apartamento do homem com sangue nas mãos, trabalha com a possibilidade da cabeça pertencer a um morador de rua que tinha de 40 a 50 anos de idade. Nenhuma outra pessoa estava presente no local. A Rua Garibaldi, onde tudo aconteceu, foi isolada pela polícia, conforme mostram vídeos compartilhados nas redes sociais: