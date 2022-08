Camada de gelo ‘condenada’ na Groenlândia pode elevar o nível do mar em até 30 centímetros

Estudo do Serviço Geológico da Dinamarca e Groenlândia indica que a causa são as mudanças climáticas

Reprodução/ Revista Planeta Destruição na Groenlândia já é considerada irreversível



Uma manta de gelo enorme da Groenlândia deve elevar o nível global do mar em, pelo menos, 27 centímetros, de acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira, 29. Os espaços ‘condenados’ são espessos, mas não estão mais diretamente ligados às geleiras maiores. O glaciologista do Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia, William Colgan, afirmou que esse derretimento é causado pelas mudanças climáticas. “É gelo morto. Vai derreter e desaparecer da camada de gelo. Este gelo foi enviado para o oceano, independente do cenário climático que adotamos agora”, ressaltou. O número apontado no estudo é o dobro do esperado por cientistas. Um estudo mais radical da Nature Climate Change eleva esse número para até 78 centímetros a mais de oceano. No entanto, o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas de 2021 projetou um intervalo de seis a 13 centímetros para o aumento do número do mar até o ano de 2100.