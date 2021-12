Camelos são barrados de concurso de beleza após acusação de aplicação de botox

Caso foi registrado na Arábia Saudita, que sedia maior festival para criadores de animais da espécie, com mais de US$ 66 milhões em prêmios

National Parks Gallery/Creative Commons Mais de 40 camelos foram desclassificados de concurso na Arábia Saudita



Autoridades da Arábia Saudita desclassificaram mais de 40 camelos que participavam do King Abdulaziz Camel Festival, um concurso de beleza popular para os animais no país, após acusações de que eles foram submetidos a injeções de botox e outras modificações corporais. A informação foi divulgada pela mídia local nesta quarta-feira, 8. O evento, que reúne criadores de camelos do mundo inteiro, dá mais de US$ 66 milhões (equivalente a R$ 365 milhões) em prêmios para os donos dos animais mais bonitos, que são julgados com base na forma da cabeça, pescoço, vestimenta e postura na hora da exibição. Segundo a organização do evento, tecnologia especializada e avançada é utilizada para detectar as mudanças estéticas feitas nos camelos. Além das aplicações de botox, a utilização de hormônios para aumentar os músculos e de faixas de silicone para moldar melhor o corpo dos bichos foram denunciadas. Um posicionamento oficial do festival afirmou que “duras penalidades” seriam aplicadas, mas não especificou o que ocorreria com os responsáveis pelos maus tratos.