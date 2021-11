Cachorro que passava fome e frio é resgatado após se perder na montanha mais alta do México

Canelo foi alvo de uma verdadeira ‘operação de resgate’ após subir montanha atrás de comida; ele passa bem e foi colocado para adoção

Layo Laguilar/Facebook/Reprodução Cachorro foi resgatado de montanha no México após se perder



Alpinistas resgataram na última segunda-feira, 22, um cachorro vira-latas que tinha se perdido no Pico de Orizaba, o monte mais alto do México, há cerca de um mês. A história do animal, batizado de Canelo, tinha viralizado nas redes sociais na última semana após ativistas narrarem que ele estava passando frio e fome no local. Canelo teria subido a montanha junto a visitantes atrás de comida, mas não conseguiu voltar. Outro alpinista tentou atrair o animal para descer o monte, mas não teve sucesso. Assim, uma “operação de resgate” com mais de 30 pessoas de uma escola de alpinismo foi montada. O grupo encontrou Canelo, que foi receptivo aos visitantes após receber água e comida, mas também não quis descer quando foi amarrado pelo pescoço.

“Iniciamos a descida, mas ele puxou muito. Descer assim seria muito perigoso. Meu amigo sugeriu que colocássemos ele na maior mochila do grupo. Depois de muito trabalho e de esquivar das mordidas dele, conseguimos colocá-lo na mochila apenas com a cabeça para fora”, afirmou o alpinista Layo Aguilar, um dos que participou da operação de resgate, em publicação nas redes sociais. Com Canelo na mochila, o grupo se revezou para levar o animal até a base da montanha. O cachorro passou por atendimento com veterinário, que detectou subnutrição e um ferimento leve na pata. O animal, que perdeu apenas uma unha na “aventura”, ficou sob os cuidados de uma cuidadora e está disponível para adoção no país. “Este foi um final feliz. Tomara que outros cachorros nas montanhas tenham a mesma sorte de Canelo e sejam resgatados”, disse Layo.