Campanha de Kamala Harris arrecadou o dobro de fundos de Donald Trump em julho

A equipe de campanha de Kamala Harris anunciou que arrecadou US$ 310 milhões em julho (R$ 1,75 bilhão na cotação atual), o dobro de Donald Trump, um aumento em grande parte impulsionado depois que a vice-presidente substituiu Joe Biden como candidata democrata nas eleições de novembro. A soma inclui os US$ 200 milhões de dólares (R$ 1,03 bilhão) que a nova candidata arrecadou em menos de uma semana após a desistência, em 21 de julho, de Biden, desacreditado por doadores. Harris “arrecadou US$ 310 milhões em julho, a maior arrecadação de fundos para as eleições de 2024”, anunciou sua equipe em um comunicado à imprensa. Este número foi “impulsionado pelo melhor mês de arrecadação de fundos de pequenos doadores na história das eleições presidenciais dos Estados Unidos” e representa “mais que o dobro” que a campanha de Trump arrecadou no mesmo mês, afirmou. A equipe do candidato republicano anunciou em um comunicado na quinta-feira que arrecadou US$ 138,7 milhões (R$ 786 milhões) em julho, uma soma significativa no mês em que Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato e recebeu um apoio triunfal na Convenção Republicana.

As enormes somas das campanhas presidenciais americanas são em grande parte gastas em vídeos muito caros que promovem as promessas dos candidatos. A ONG Open Secrets, especializada em financiamento político, estima que as eleições de 2024 poderão ser as mais caras da história dos Estados Unidos, ultrapassando o recorde de 5,7 bilhões de dólares gastos em 2020 (29,6 bilhões de reais na cotação da época). Pressionado pelas preocupações dos eleitores e dos congressistas sobre sua idade e habilidades físicas e mentais, Biden, de 81 anos, cedeu e anunciou seu apoio para que sua vice-presidente assumisse o cargo. Seu partido deverá nomeá-la oficialmente no início de agosto.

*Com informações da AFP