Canadá começa vacinação contra Covid-19 com imunizante da Pfizer

As primeiras doses da vacina serão destinadas aos trabalhadores da área de saúde e aos residentes de asilos e foram aplicadas em Montreal, Toronto e Quebec

EFE/EPA/QUEBEC PREMIER PRESS OFFICE Giséle Lévesque, de 89 anos de idade, foi uma das primeiras a receber a vacina no Quebec



O Canadá começou a imunizar a população contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 14, após ter recebido um pequeno lote inicial da vacina desenvolvida em parceria com a Pfizer em parceria com a BioNTech, que começou a ser administrada em Toronto e Montreal em trabalhadores da área de saúde e residentes de asilos. Uma das primeiras pessoas a receber o imunizante foi Anita Quidangen, funcionária do Centro Toronto Rekai, um local de atendimento para pessoas necessitadas de cuidados contínuos. Mais ou menos ao mesmo tempo, na cidade de Quebec, Giséle Lévesque, uma senhora de 89 anos de idade vivendo em um asilo, recebeu outra dose.

Embora o número de vacinações a serem realizadas em todo o país nesta segunda-feira seja pequeno – o carregamento inicial foi dividido entre 14 centros de distribuição nas dez províncias do Canadá -, as autoridades canadenses comemoraram as primeiras imunizações como um momento histórico. O Canadá deverá receber um total de 30 mil doses do imunizante da Pfizer nas próximas horas, parte do compromisso da empresa de entregar 249 mil até o final do ano. No total, o país adquiriu 20 milhões de doses da vacina.

*Com informações da EFE