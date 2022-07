Candidato republicano ao governo de Nova York é atacado durante comício

O candidato republicano Lee Zeldin foi atacado na quinta-feira, 21, durante comício de campanha no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, informou a autoridade local, acrescentando que o agressor “tinha uma arma, brandiu-a contra o pescoço de Zeldin e disse-lhe: ‘acabou'”. A equipe do político e os participantes conseguiram imobilizar o homem até a chegada dos agentes. Quando o atacante avançou sobre Zeldin, os dois lutaram por alguns segundos antes que os presentes interviessem. Zeldin falava em um comício na cidade de Perinton às 20h (horário local, 21h em Brasília) quando um homem de 43 anos subiu ao palco e o atacou, de acordo com um comunicado do gabinete do comissário local. Por meio do Twitter, o candidado informou que está bem. “Alguém tentou me esfaquear durante o comício esta noite, mas felizmente consegui agarrá-lo pelo pulso e pará-lo por alguns momentos antes que outros o atacassem”, escreveu Zeldin.

His words as he tried to stab me a few hours ago were “you’re done”, but several attendees, including @EspositoforNY, quickly jumped into action & tackled the guy.

Law enforcement was on the scene within minutes.

The attacker will likely be instantly released under NY’s laws. pic.twitter.com/wZEyIyrjFe

— Lee Zeldin (@leezeldin) July 22, 2022