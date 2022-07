Estados Unidos registram 1º caso de poliomielite em quase uma década

O caso foi registrado em Rockland, em Nova York; imigrantes começarão a ser vacinados

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS EUA teve último caso de poliomelite em 2013



O primeiro caso de poliomielite nos Estados Unidos em uma década foi registrado nesta quinta-feira, 21, no condado de Rockland, no estado de Nova York, onde as autoridades pediram aos moradores que exerçam extrema vigilância, de acordo com um comunicado do departamento estatal de saúde. O último caso de poliomielite foi registrado nos EUA em 2013, e já era excepcional, já que a doença foi considerada erradicada em 1979, após campanha nacional de vacinação nos anos 1950 e início dos anos 1960. A poliomielite é altamente contagiosa e é improvável que seja detectada entre pessoas nascidas nos EUA, pois faz parte do sistema obrigatório de vacinação escolar. Hoje, o departamento recomendou a vacinação para pessoas que vieram de outras partes do mundo, ou que por algum motivo não completaram todo o ciclo de vacinas, e para isso será aberto um centro no próprio condado de Rockland. A poliomielite é uma doença viral que afeta o sistema nervoso e causa fraqueza muscular. Entra no corpo geralmente por via oral, quase sempre transportado pelas mãos que estiveram em contato com matéria fecal de uma pessoa infectada.

*Com informações da EFE