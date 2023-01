Capital da Coreia do Norte é confinada após sofrer ‘males respiratórios’

Regime, que declarou vitória contra a Covid-19 e, agosto do ano passado, não identificou a doença; moradores vão ficar em lockdown até domingo, 29

Micha Brändli/Unsplash Pyongyang está em lockdown té domingo, 29



A Coreia do Norte ordenou o confinamento de cinco dias (desta quarta, 25, até domingo, 29) em Pyongyang, por “males respiratórios” não identificados, informou a imprensa local. O governo norte-coreano salientou que os moradores devem passar por várias verificações diárias de temperatura. Esse é o primeiro confinamento na cidade desde que a Coreia do Norte declarou vitória sobre a Covid-19, em agosto do ano passado. O aviso não menciona o coronavírus, mas indica que, entre os males que se espalham pela capital, está a gripe comum. A ordem do governo foi emitida um dia depois que o NK News informou que os moradores da maior cidade norte-coreana pareciam estar estocando alimentos em antecipação ao confinamento. Não ficou claro se outras partes do país enfrentaram medidas semelhantes — a imprensa estatal não anunciou tais ações. A Coreia do Norte admitiu a ocorrência de um surto de Covid pela primeira vez em maio de 2022, mas pouco depois, em agosto, declarou vitória sobre o vírus. A ditadura não especifica, porém, quantas pessoas foram infectadas ou morreram devido à doença.