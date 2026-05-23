Capitão de navio com surto de hantavírus deixa a embarcação

Passageiros e tripulação estão em quarentena

AFP An ambulance boat position itself on the pilot door on the starboard side of the cruise ship MV Hondius, while stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 5, 2026. Two seriously ill crew members on a cruise ship stricken by a deadly hantavirus outbreak will be evacuated via Cape Verde to the Netherlands, allowing the vessel to sail on to Spain's Canary Islands, the ship operator said Tuesday. O MV Hondius tem estado no centro de um susto de saúde internacional desde sábado, quando a OMS foi informada de que a doença rara - geralmente transmitida por roedores infectados, normalmente através de urina, excrementos e saliva - era suspeita de estar por trás da morte de três dos seus passageiros.



Após o desembarque completo de passageiros e da tripulação, o capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, que registrou um surto de hantavírus, deixou a embarcação neste sábado (23). A informação foi confirmada pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Acabei de receber a última mensagem do capitão Jan Dobrogowski, que finalmente desembarcou do navio de cruzeiro MV Hondius hoje. Ele permanece sem sintomas de hantavírus. Até o momento, 12 casos, ao todo, foram reportados à OMS e três mortes. Nenhuma morte foi reportada desde o dia 2 de maio.”

Ainda de acordo com Tedros, todos os passageiros e a tripulação estão agora em quarentena, sob rigorosa vigilância para que possam receber cuidados médicos caso haja necessidade.

“Sou profundamente grato pela cooperação e liderança de Jan, que conduziu o navio por uma jornada extraordinária e assustadora. Obrigado, querido Jan, por guiar seus passageiros em segurança”, concluiu o diretor-geral da OMS.

Entenda

A hipótese principal a ser considerada, segundo a OMS, é que o primeiro caso de hantavírus no navio tenha adquirido a infecção antes de embarcar no cruzeiro, por meio de exposição em terra.

De acordo com a entidade, as evidências sugerem transmissão subsequente de pessoa para pessoa a bordo do navio. “Isso também é corroborado por uma análise preliminar das sequências, que mostram similaridade quase idêntica entre diferentes casos”.

No último dia 12, Tedros disse não haver indícios de um surto maior de hantavírus. “Considerando o longo período de incubação do vírus, é possível que vejamos mais casos nas próximas semanas”, avaliou, durante coletiva de imprensa.