Capitólio dos EUA é fechado por precaução após princípio de incêndio nas imediações

Interdição do espaço de forma momentânea poucos dias antes da posse de Joe Biden ocorreu após uma explosão em um barraco nas imediações do Capitólio

Yegor Aleyev/TASS/18.01.2021 Polícia dos EUA fechou complexo do Capitólio nesta segunda



O complexo no qual o Capitólio dos Estados Unidos fica instalado foi temporariamente fechado na tarde desta segunda-feira, 18, em Washington D.C., após uma explosão seguida de incêndio ser registrada em uma das ruas de acesso ao local. O aviso foi dado pelo Serviço Secreto Nacional, que considerou o procedimento como de “abundância de cuidado” e disse que “não há ameaça ao público”. A dois dias da posse de Joe Biden, a atenção à segurança da região foi redobrada por medo de que ataques, boicotes ou uma invasão semelhante à ocorrida no dia 6 de janeiro se repitam. Na ocasião, cinco pessoas morreram.

Poucos minutos após o anúncio do fechamento do Capitólio, também por meio das redes sociais, o departamento de incêndio de Washington D.C. afirmou que o fogo foi causado em um barraco ocupado por uma moradora de rua nas margens de uma rodovia. Ela estaria usando gás propano quando o equipamento explodiu. A vítima passa bem e não quis ser encaminhada ao hospital. A posse de Joe Biden, marcada para o dia 20, fechou uma série de vias de Washington D.C. ao longo da semana e alterou o funcionamento da capital dos EUA. Entre as mudanças na cidade, está o cancelamento de todas as hospedagens via Airbnb e o desencorajamento de viagens até a região por parte de apoiadores democratas.