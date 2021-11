Cápsula SpaceX apresenta problemas e astronautas usarão fralda no retorno à Terra

Banheiro do transporte foi danificado e tripulantes vão recorrer ao plano B

Reprodução/ Nasa Astronautas estão na Estação Espacial Internacional



Astronautas norte-americanos que retornarão da Estação Espacial Internacional nos próximos dias e passarão por uma experiência diferente. Com danos no banheiro da cápsula SpaceX, eles precisarão usar fraldas no caminho de casa. A astronauta da Nasa, Megan McArthur, falou sobre a situação. “O voo espacial está repleto de pequenos desafios. Este é apenas mais um que vamos encontrar e cuidar na nossa missão. Portanto, não estamos muito preocupados com isso”, explicou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5. A viagem até a Terra deve levar 20 horas. O retorno já está atrasado em mais de uma semana por mau tempo e problema médico não revelado com um dos tripulantes. Os quatro astronautas tiveram a experiência de plantar os primeiros pimentões do espaço.