Astronautas da Nasa colhem primeiros pimentões plantados em Estação Espacial

Astronautas da Nasa que estão na Espação Espacial Internacional deram um passo adiante na vida no espaço sideral. Na última sexta-feira, dia 29, alguns dos cientistas colheram os primeiros pimentões Hatch Chile a bordo da espaçonave. As sementes chegaram em junho em uma missão de reabastecimento da SpaceX e foram plantas pela astronauta Shane Kimbrough. Colegas compartilharam o feito nas redes sociais. “Finalmente fiz meus melhores tacos espaciais: carne fajita, tomates reidratados, alcachofras e Hatch Chile”, escreveu a astronauta Megan McArtur. “O desafio é a capacidade de alimentar tripulações na órbita da Terra baixa e, em seguida, sustentar exploradores durante as missões futuras além da órbita da Terra baixa para destinos incluindo a Lua, como parte do programa Artemis e, eventualmente, para Marte,” explicou Matt Romeyn , principal investigador do experimento Plant Habitat-04 da NASA, ao canal FoxNews. Os pimentões foram plantados em uma câmara especializada com luzes de LED que também é utilizada no Sistema de Produção de Vegetais, há alguns anos, que produz alface, repolho, couve e flores de zínia.

