Ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pela Panflix

Denise Andrade/Estadão Conteúdo Maílson da Nóbrega foi ministro da Fazenda do governo de José Sarney



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 8, o economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda durante o governo de José Sarney. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e na Panflix. Maílson é um crítico da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro e vai comentar os últimos acontecimentos da economia e da política do Brasil. Participarão da bancada Fabio Matos, repórter da Revista Oeste, Luis Artur Nogueira, comentarista de economia da Jovem Pan, Bianca Alvarenga, jornalista de economia da Revista Exame e Bruno Meyer, comentarista de business da Jovem Pan.

O “Direto ao Ponto” é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. Já participaram da sabatina semanal figuras ilustres como o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador de São Paulo, João Doria, o ministro da Infraestrutura, Tarício Gomes de Freitas, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outros. No dia 27 setembro, em edição especial de aniversário, o entrevistado foi presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os diversos assuntos abordados, o chefe do Executivo duvidou da popularidade de Lula, não assegurou Hamilton Mourão como seu vice em 2022 e criticou quem chama de “fake” a facada que quase lhe tirou a vida durante a campanha de 2018. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.