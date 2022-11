Cardeal francês se afasta de funções após confessar abuso contra menina de 14 anos

Jean-Pierre Ricard pediu desculpas e comentou que está à disposição das autoridades legais e eclesiásticas

Patrick Hertzog / AFP Cardeal francês Jean-Pierre Ricard admite abuso a menina de 14 anos



O cardeal francês Jean-Pierre Ricard admitiu nesta segunda-feira, 7, que abusou de uma menina de 14 anos há 35 anos e disse que iria se afastar de suas funções. “Trinta e cinco anos atrás, quando eu era pároco, me comportei de maneira repreensível com uma jovem de 14 anos. Meu comportamento inevitavelmente levou a consequências graves e duradouras para essa pessoa”, escreveu em um comunicado. Na oportunidade, o cardeal pediu desculpas e comentou que está à disposição das autoridades legais e eclesiásticas. Ele foi bispo na região de Bordeaux de 2001 a 2019. De acordo com o chefe da conferência dos bispos franceses, Éric de Moulins-Beaufort, 11 bispos ou ex-bispos são investigados por abuso. Inclusive, ele leu o comunicado de Ricard durante um evento nesta segunda-feira.