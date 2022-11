Presença de Boulos na equipe de transição gera críticas a Lula

Deputado federal eleito fará parte do grupo responsável por discutir propostas na área de Cidades e Habitação

YURI MURAKAMI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos foi eleito deputado federal por São Paulo



O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) anunciou nesta segunda-feira, 7, que vai integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), fará parte do grupo responsável por discutir propostas na área de Cidades e Habitação. “Vamos virar a página do pior governo da nossa história”, comentou o parlamentar no Twitter. Boulos ainda disse que estará na equipe como presidente da federação PSOL/Rede, junto com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. A equipe será coordenada pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo de Lula, e um dos quatro principais coordenadores da transição, que tem a frente o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSDB). A participação de Boulos na equipe de transição do novo governo gerou críticas nas redes sociais. O deputado estadual Daniel José (Podemos-SP), por exemplo, ironizou a escolha de Lula. “Expectativa: equipe de transição técnica e moderada. Realidade: Boulos”, escreveu. O empresário e ex-candidato à Presidência da República, Felipe D’ávila (Novo) seguiu a mesma linha. “O que falaram: equipe de transição técnica e moderada. Na realidade: Boulos e Juliano Medeiros, presidente do PSOL”, disse. Já um internauta compartilhou a notícia de Boulos na equipe de transição com uma carinha de palhaço.