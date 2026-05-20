Carro pega fogo e explode próximo ao Touro de Wall Street em Nova York; veja vídeo
Segundo autoridades locais, não há indícios de ação criminosa, mas as causas do incêndio seguem sob investigação
Um carro da Metropolitan Transportation Authority (MTA), autoridade responsável pelo transporte público de Nova York, pegou fogo e explodiu próximo da estátua do Charging Bull, conhecida como Touro de Wall Street, em Nova York. O caso provocou correria entre pedestres que passavam pela região do distrito financeiro de Manhattan na última terça-feira (19).
Apesar das dimensões da explosão, ninguém ficou ferido. Segundo autoridades locais, não há indícios de ação criminosa, mas as causas do incêndio seguem sob investigação.
O incêndio aconteceu durante o horário de pico, em frente à sede da MTA, na região da Broadway com a Stone Street, de acordo com informações divulgadas pelo New York Post. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo tomado pelas chamas antes de explodir.
Nas imagens, pessoas que estavam próximas ao local aparecem correndo para se afastar do fogo.
O Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que foi acionado por volta das 17h42 para atender à ocorrência. De acordo com o jornal americano, o fogo levou cerca de 90 minutos para ser totalmente controlado.
Veja vídeo da explosão
FireVision: Car explosion in NYC’s financial district!
📡 What We Know: A vehicle caught fire and then exploded in a large fireball near NYC’s Charging Bull statue in Lower Manhattan. There are no credible reports of terrorism, foul play, or anything suspicious at this time. pic.twitter.com/qSf9cLy1Sn
— John Cremeans (@JohnCremeansX) May 20, 2026
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