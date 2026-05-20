Remessa da marca de Kim Kardashian é apreendida com mais de R$ 40 mi em cocaína
O caso veio a tona após agentes da força de fronteira do Reino Unido interceptarem o veículo no porto de Harwich, em Essex, em 5 de setembro de 2025
Um caminhão que realizava um transporte de rotina das roupas da Skims, marca da Kim Kardashian, foi usado como parte de um esquema de trafico multimilionário de cocaína. Entre as peças de roupa foram flagrados mais de R$ 40 milhões em cocaína.
O caminhão levava da Holanda à Inglaterra 28 paletes de produtos da etiqueta e cerca de 90 kg de drogas. O motorista, um polonês de 40 anos, foi sentenciado a 13 anos de prisão.
De acordo com a USA Today , o caso veio a tona após agentes da força de fronteira do Reino Unido interceptarem o veículo no porto de Harwich, em Essex, em 5 de setembro de 2025. O caminhão havia chegado em uma balsa vinda de Hook of Holland, na Holanda, e transportava 28 paletes de produtos da Skims, marca de roupas fundada pela empresária Kim Kardashian.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.