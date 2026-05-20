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Remessa da marca de Kim Kardashian é apreendida com mais de R$ 40 mi em cocaína

O caso veio a tona após agentes da força de fronteira do Reino Unido interceptarem o veículo no porto de Harwich, em Essex, em 5 de setembro de 2025

  • Por Jovem Pan
  • 20/05/2026 15h32 - Atualizado em 20/05/2026 15h34
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Reprodução/Instagram/@kimkardashian Kim Kardashian Reprodução/Instagram/@kimkardashian

Um caminhão que realizava um transporte de rotina das roupas da Skims, marca da Kim Kardashian, foi usado como parte de um esquema de trafico multimilionário de cocaína. Entre as peças de roupa foram flagrados mais de  R$ 40 milhões em cocaína.

O caminhão levava da Holanda à Inglaterra 28 paletes de produtos da etiqueta e cerca de 90 kg de drogas. O motorista, um polonês de 40 anos, foi sentenciado a 13 anos de prisão. 

De acordo com a USA Today , o caso veio a tona após agentes da força de fronteira do Reino Unido interceptarem o veículo no porto de Harwich, em Essex, em 5 de setembro de 2025. O caminhão havia chegado em uma balsa vinda de Hook of Holland, na Holanda, e transportava 28 paletes de produtos da Skims, marca de roupas fundada pela empresária Kim Kardashian.

As autoridades afirmaram que a carga da Skims era legítima e que nem o exportador nem o importador tinham ligação com a operação de tráfico. Os investigadores descobriram posteriormente, no entanto, que o caminhão havia sido especificamente modificado com um compartimento oculto construído nas portas traseiras do reboque.

Em nota enviada ao USA Today, a Skims declarou: “A SKIMS está ciente das recentes notícias envolvendo uma remessa com nossos produtos. Queremos deixar absolutamente claro: a SKIMS não tinha qualquer conhecimento sobre essa atividade criminosa. Não tivemos nenhuma ligação com a operação de tráfico, com o motorista ou com o caminhão.”

Compartimento secreto

Segundo a Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA, na sigla em inglês), agentes utilizaram um scanner de raio-X no caminhão e detectaram irregularidades na estrutura do reboque. Durante a inspeção, foi encontrado um compartimento falso construído nas portas traseiras, onde estavam escondidos 90 pacotes de cocaína. Cada pacote pesava cerca de 900 gramas.

Na imagem divulgada pela NCA aparecem peças de roupa íntima e vestuário da Skims que, segundo as autoridades britânicas, foram usadas para transportar a droga.

As autoridades estimaram o valor da cocaína apreendida em 7,2 milhões de euros, o equivalente a cerca de US$ 8,4 milhões.

Os investigadores também analisaram dados de rastreamento e identificaram uma parada de 16 minutos que o suspeito não mencionou durante o interrogatório. A polícia acredita que a droga foi colocada no caminhão nesse intervalo, com participação tanto do motorista quanto de uma organização criminosa responsável por coordenar o envio.

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