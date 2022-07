Carro usado por líder do Talibã em bombardeio em 2001 é desenterrado no Afeganistão

Mulá Omar utilizou o automóvel para fuga de ataques americanos após a queda das Torre Gêmeas; autoridades locais afirmam que veículo está em boas condições e foi enterrado propositalmente

Autoridades de mídia do Talibã/AFP Membros do Talibã desenterram carro usado pelo fundador do Talibã mulá Omar



O carro usado pelo representante do Talibã mulá Omar, morto em 2013, foi desenterrado no Afeganistão após 21 anos desde que foi escondido propositalmente no local. O líder do grupo fundamentalista fugia de bombardeios dos Estados Unidos após o desastre do 11 de setembro, em 2001. O modelo Toyota Corolla branco foi enterrado em Zabul, no sudeste do país, sob ordens de Abdul Jabbar Omari, mesma liderança que determinou que automóvel fosse desenterrado.

“Está em boas condições, apenas a parte da frente está um pouco danifica”, afirmou à AFP o diretor de informação e cultura da província de Zabulm Rahmatullah Hammad. O especialista explicou que o veículo foi deixado lá por combatentes do Talibã para evitar sua destruição. Hammad acredita que o carro será exposto no museu nacional de Cabul, capital do país, com o intuito de ser relembrado como um momento histórico.

*Com informações da AFP