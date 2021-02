Casa Branca ameaça punir Myanmar após golpe militar

Alegando fraude nas eleições realizadas em novembro de 2020, o exército de Myanmar tomou o poder do país asiático, prendendo mais de 30 pessoas que atuavam como políticos, ativistas, escritores e artistas

EFE/EPA/HEIN HTET EPA-EFE/HEIN HTET Militares limitaram funcionamento de emissoras de TV, bancos e a circulação no espaço aéreo do país



Os Estados Unidos ameaçaram punir Myanmar após o golpe militar realizado nesta segunda-feira, 1º. Através de comunicado, a Casa Branca também solicitou que seus aliados se alinhem para fazer os militares desistirem da tomada de poder no país asiático. Na declaração, o gabinete de Joe Biden diz que os EUA irão rever a retirada de sanções econômicas que foram suspensas durante a última década, quando o país passava por uma transição de poder. “Os Estados Unidos retiraram as sanções a Myanmar na última década com base no progresso em direção à democracia. A reversão desse progresso exigirá uma revisão imediata de nossas leis e autoridades sancionatórias, seguida de ação apropriada”, diz o comunicado.

A Casa Branca também afirmou que está monitorando quem está apoiando a população de Myanmar e garantiu que, caso a democracia no país não seja respeitada, irá trabalhar para responsabilizar os autores do golpe militar. “Trabalharemos com nossos parceiros em toda a região e em todo o mundo para apoiar a restauração da democracia e do Estado de Direito, bem como para responsabilizar os responsáveis ​​pela reversão da transição democrática em Myanmar”, disse o gabinete de Joe Biden. No fim do comunicado, os EUA disseram, ainda, que irão defender a democracia “onde quer que esteja sob ataque”.

Alegando fraude nas eleições realizadas em novembro de 2020, o exército de Myanmar tomou o poder do país asiático, prendendo mais de 30 pessoas que atuavam como políticos, ativistas, escritores e artistas. Dentre os prisioneiros, está o presidente Win Myint e a conselheira de estado e vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991 Aung San Suu Kyi. Outras atitudes tomadas pelas Forças Armadas, que pretende ficar no governo por um ano, foram bloquear as estradas ao redor da capital, cortar as linhas de comunicação, fechar o espaço aéreo até 31 de maio e garantir o funcionamento de apenas uma emissora de televisão: a Myawaddy News, que pertence aos militares. Além disso, apenas bancos ligados às Forças Armadas estão operando.