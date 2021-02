Tiroteio em centro turístico de Miami Beach deixa três pessoas feridas

Um dos principais centros turísticos de Miami Beach, na Flórida, foi palco de um tiroteio na noite deste domingo, 31. Imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos que ficam na Avenida Washington mostram pessoas se jogando da varanda de um restaurante depois que começaram a ouvir os disparos. Três pessoas foram baleadas, sendo que uma delas está em estado crítico. Os autores dos tiros ainda estão sendo procurados pela polícia de Miami Beach, que afirma que entre os suspeitos estão três homens que transitavam em uma SUV da marca Jaguar, cuja placa ainda não foi identificada. Através do seu perfil oficial no Twitter, a polícia informou ainda que foram encontrados no local dois tipos diferentes de munição, o que indicaria uma troca de tiros entre grupos distintos. Testemunhas estão sendo ouvidas pelos agentes, que também estão consultando as gravações das câmeras de segurança.

UPDATE: At least two types of casings were located at the scene which indicates there may have been an exchange of gunfire.

Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at https://t.co/rYWIrW8nIR.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 1, 2021