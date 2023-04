Homem atira contra vizinhos nos EUA, mata cinco pessoas e está foragido

Polícia do condado de San Jacinto, no Texas, disse que o suspeito é perigoso e está armado com um fuzil de assalto AR-15

Andri Tambunan / AFP - 01/03/2022 Entre os mortos está um menino de apenas 8 anos; três pessoas ficaram feridas



Cinco pessoas morreram, entre elas um menino de oito anos, em um tiroteio ocorrido na sexta-feira em uma casa a cerca de 90 quilômetros de Houston, informou neste sábado, 29, o gabinete do xerife do condado de San Jacinto, no Texas, Estados Unidos. O atirador fugiu e pode estar armado com um fuzil de assalto AR-15, uma arma utilizada em muitos tiroteios nos últimos anos. O suspeito é de nacionalidade mexicana e as vítimas são todas hondurenhas, segundo detalhou o xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers, ao canal de televisão local “KTRK”, afiliado à “ABC News”. Capers disse que as vítimas foram baleadas no pescoço e na cabeça, como se tivessem sido “executadas”. O suspeito era conhecido na vizinhança porque gostava de disparar no seu quintal com um fuzil AR-15. Capers afirmou ao “KTRK” que o suspeito invadiu a casa de vizinhos depois que eles pediram para o mexicano parar de atirar no quintal porque estava de noite e um bebê tentava dormir. Autoridades locais estão oferecendo uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 24 milhões, na cotação atual) a quem tiver informações que levem à prisão do atirador, informou o gabinete do xerife do condado de San Jacinto no Facebook. O gabinete explicou que dos cinco mortos, quatro morreram no local e um menino de 8 anos morreu no hospital. Três outras pessoas ficaram feridas e estão internadas, mas o estado dos feridos não foi divulgado.

Os agentes receberam uma informação na noite de sexta-feira de que algo estava acontecendo e foram até a casa. No entanto, durante o percurso, o centro de comunicações do condado começou a receber várias chamadas do número de emergência 911 sobre um tiroteio no local para onde os agentes se dirigiam. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram vários feridos de bala, alguns em estado crítico. De acordo com o Gun Violence Archive (GVA), um projeto sem fins lucrativos que acompanha a violência armada nos Estados Unidos, foram registrados até agora 174 tiroteios em massa em 2023. O GVA define um tiroteio em massa como aquele que resulta em quatro vítimas, mortas ou feridas, não incluindo o perpetrador se este for morto ou ferido durante o evento.

*Com informações da EFE