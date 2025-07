Casal Macron processa influenciadora por espalhar boato de que primeira-dama seria homem

Queixa de 219 páginas contra Candace Owens apresenta ‘evidências extensas’ de que Brigitte ‘nasceu mulher, sempre foi mulher’, disse o advogado Tom Clare

Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) Os Macron são casados desde 2007, e Emmanuel Macron é presidente da França desde 2017



Um advogado do casal presidencial da França disse que eles vão pedir uma indenização “substancial” da influenciadora conservadora americana Candace Owens se ela continuar dizendo que a esposa do presidente francês Emmanuel Macron, Brigitte, é um homem. O advogado, Tom Clare, disse em entrevista à CNN que uma ação por difamação movida na quarta-feira, 23, pelos Macrons em um tribunal de Delaware (EUA) foi “realmente um último recurso” após um ano de esforços infrutíferos para dialogar com Owens e solicitar que ela “fizesse a coisa certa: dizer a verdade e parar de espalhar essas mentiras”.

“Cada vez que fizemos isso, ela zombou dos Macron, zombou de nossos esforços para esclarecer as coisas”, disse Clare. “Já basta, era hora de responsabilizá-la.” Os Macron são casados desde 2007, e Emmanuel Macron é presidente da França desde 2017. A queixa de 219 páginas contra Owens apresenta “evidências extensas” de que Brigitte Macron “nasceu mulher, sempre foi mulher”, disse o advogado do casal.

“Apresentaremos nossa indenização por danos no julgamento, mas se ela continuar a insistir entre agora e o momento do julgamento, será uma indenização substancial”, disse ele. Em Paris, o gabinete presidencial não fez comentários imediatos.

*Com informações do Estadão e Associated Press

