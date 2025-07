UE e Coreia do Sul correm por acordos em meio ao tarifaço de Trump, diz secretário de Comércio dos EUA

Howard Lutnick afirma que o presidente norte-americano alertou os europeus de que alíquota para União Europeia ‘pode ser’ de 30%

EFE/EPA/Samuel Corum / POOL Howard Lutnick critica medidas da UE contra empresas de tecnologia dos EUA



O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse nesta quinta-feira (24) que União Europeia e Coreia do Sul estão sob forte pressão para firmar novos acordos com o país antes do prazo de 1º de agosto, após o pacto firmado com o Japão. Segundo ele, a UE está ansiosa para evitar tarifas mais pesadas. Ele explicou que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou os europeus de que, sem um entendimento, a alíquota para o bloco “será 30%”. “A UE realmente, realmente, realmente quer fazer um acordo”, disse em entrevista à CNBC. “Eles têm um déficit comercial de US$ 235 bilhões com os EUA, ou seja, vendem muito mais do que compram. Então você sabe o quanto querem um acordo”.

Lutnick indicou que a alíquota de 15% aplicada sobre produtos japoneses pode se tornar padrão. Ele afirmou que o acordo com o Japão causou apreensão em Seul. “Você podia ouvir os palavrões vindo da Coreia do Sul quando leram o acordo com o Japão. E claro, estarão no meu gabinete hoje”.

Sobre os coreanos, o secretário explicou que mesmo montadoras com fábricas nos EUA serão afetadas se continuarem a importar componentes. “Se você traz o motor, paga tarifa. Se traz as peças, paga tarifa. Assim capturamos a ideia”, disse. “Os coreanos, como os europeus, querem muito fazer um acordo”, reiterou.

Lutnick também criticou medidas da UE contra empresas de tecnologia dos EUA. “Eles atacam nossas grandes empresas de tecnologia todo dia”, afirmou, citando a Lei de Serviços Digitais e a Lei de Mercados Digitais como exemplos de “ofensiva regulatória”. “Trump está do lado dessas empresas”. Sobre o TikTok, o secretário foi direto: “Tem que sair do controle chinês. Não dá para ter algo em 100 milhões de celulares americanos sob controle da China.” Segundo ele, se os chineses não aprovarem a venda do algoritmo a um grupo americano, “o TikTok vai sair do ar”.

*Com informações do Estadão Conteúdo