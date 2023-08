Casal vende filho de oito meses na Índia para comprar Iphone 14 e fazer vídeos de viagem

Mãe e a compradora foram presas, o pai está foragido; vizinhos que desconfiaram do que tinha acontecido e acionaram um político local

Vale tudo por um Iphone? Para um casal na Índia, parece que sim. Isso porque eles não pensaram duas vezes antes de venderem o filho de oito meses para comprar um Iphone 14 – aparelho que pode ser encontrado por cerca de R$ 5 mil no Brasil. Segundo o jornal local ‘Times of India’, que identificou o casal como Sathi e Jaydev Glosh, eles queriam fazer vídeos durante o tempo que estavam viajando por Bengala, local em que a venda aconteceu. Foram os vizinhos que desconfiaram do que tinha acontecido. Eles notaram a ausência do bebê após a compra do aparelho, e diante da indiferença dos pais, acionaram um político local, o vereador Tarak Guha, que prestou queixa na polícia. O casal tentou convencer a vizinhança de que o bebê estava passada um período com familiares, mas não foram convincentes. A criança foi encontrada em na cidade de Khardaha, na Bengala Ocidental. A mãe foi presa, o pai está foragido, e a mulher que comprou o menor também foi detida acusada de tráfico humano, segundo o jornal indiano. Investigações policias mostraram que Sathi e Jaydev são pais de uma menina de sete anos, e eles já teriam tentado vendê-la. Casos como esse não são novidade na Índia. Um orfanato, que também fica localizado em Bengala, foi acusado de vender bebês por valores a partir de 100.000 rúpias indianas, equivalente a R$ 5, 8 mil.