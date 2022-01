Incêndio em casa noturna de Camarões deixa pelo menos 16 mortos

Segundo informações do governo do país, outras oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Central de Yaoundé, local em que aconteceu o incêndio

Kenzo Tribouillard / AFP Incêndio teria começado após o uso de fogos de artifício dentro do estabelecimento



Um incêndio atingiu uma casa noturna na cidade de Yaoundé, capital de Camarões, e deixou pelo menos 16 mortos até o momento. O fogo começou a se espalhar por volta das 2h30 (horário local) deste domingo, 23, após a explosão de “fogos de artifício”. As informações foram divulgadas pelo governo através do Ministério das Comunicações. Segundo o comunicado da pasta, as explosões causadas pelos fogos de artíficio assustaram os clientes e provocaram correria dentro do estabelecimento. Além das 16 vítimas fatais, outras oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Central de Yaoundé, onde estão recebendo os tratamentos médicos. Após o episódio, o presidente de Camarões, Paul Biya, lamentou o ocorrido e enviou condolências aos familiares das vítimas.

*Com informações da EFE