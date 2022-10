Casos de Covid-19 voltam a subir na Inglaterra entre maiores de 70 anos

País não registrava mais de 1 milhão de casos desde agosto; cobertura vacinal está baixa

EFE/EPA/ANDY RAIN Todo o Reino Unido está preocupado com as taxas de outono



Mesmo depois de dois anos, a Covid-19 ainda é um problema pelo mundo. Depois de três fortes ondas, a Inglaterra tem visto um aumento de 25% de diagnósticos da doença entre a população de 70 anos ou mais. Os dados vêm do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS), que contabilizou 1.327.900 pessoas no Reino Unido com a doença na semana que terminou em 26 de setembro (aumento de 267.400 em relação à semana anterior). Esse é o maior número registrado no país desde agosto. Os casos também aumentaram na Irlanda do Norte, mas o cenário na Escócia e no País de Gales ainda é incerto. “Entre os maiores de 70 anos, houve um aumento acentuado nas infecções na Inglaterra nesta semana, uma tendência que acompanharemos de perto à medida que os meses de inverno avançam”, declarou a vice-diretora da ONS, Sarah Crofts. Especialistas apontam que a causa mais provável do aumento das infecções seja a diminuição da imunidade, porque na Inglaterra a maioria das pessoas não toma uma dose da vacina desde o inverno passado. Apenas 40% das pessoas com mais de 75 anos tomaram o reforço do outono.