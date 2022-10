Pyongyang afirma que testes de mísseis são ‘em legítima defesa’ contra EUA

Porta-voz da Coreia do Norte justificou os últimos lançamentos no mar do Japão

KCNA via REUTERS Coreia do Norte tem feito muitos lançamentos nos últimos dias



Um porta-voz da Administração Nacional de Aviação da Coreia do Norte afirmou neste sábado (data local) que seus recentes lançamentos de mísseis são uma medida de “autodefesa” contra os Estados Unidos. “É uma medida de autodefesa regular e planejada para defender a segurança do país e a paz regional de ameaças militares diretas dos EUA que duram mais de meio século”, disse este porta-voz em declarações coletadas pela agência estatal de notícias norte-coreana “KCNA”. Pyongyang também criticou a posição do Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu nesta semana para discutir o recente aumento das tensões na península coreana, especificamente após o disparo de um míssil balístico de médio alcance na terça-feira que sobrevoou o território japonês e desencadeou críticas da comunidade internacional. A reunião, no entanto, revelou a atual fissura dentro do órgão, depois que Rússia e China, membros permanentes do Conselho com direito de veto, se distanciaram da condenação geral ao lançamento. “A tentativa dos Estados Unidos e suas forças vassalas de impedir a Coreia do Norte de exercer seu direito de autodefesa é uma violação flagrante dos direitos nacionais que vai contra a Carta da ONU”, destacou o comunicado. Pyongyang lançou seis mísseis nos últimos dez dias, uma atividade intensa que aumentou significativamente a tensão na região e que começou depois que Seul e Washington anunciaram o retorno às águas da península coreana do porta-aviões de propulsão nuclear americano USS Ronald Reagan.

*Com informações da EFE