Causa da morte de rainha Elizabeth II é revelada pelos escoceses

Certidão de óbito assinada pela princesa Anne aponta que a monarca faleceu aos 96 anos de ‘velhice’

SHAUN CURRY / POOL / AFP Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos de velhice



Após 21 dias da morte de rainha Elizabeth II, a causa do falecimento da monarca de 96 anos foi revelada pelos Arquivos Nacionais da Escócia e divulgada nesta quinta-feira, 26. Segundo a certidão de óbito, assinada pela princesa Anne, ela faleceu de velhice às 15h10 (11h10 em Brasília). Elizabeth II, que ficou 70 anos à frente do trono britânico, morreu em seu castelo escocês de Balmoral. Seu falecimento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham, às 18h30 (14h30 de Brasília) do dia 8 de setembro, depois que os membros da Família Real, com exceção de Harry que chegou mais tarde, estavam no local. No espaço “profissão” da certidão aparece a menção: “Sua Majestade a Rainha”. E o Castelo de Windsor, na periferia oeste de Londres, aparece como seu endereço: ela passou ali a maior parte do tempo desde o início da pandemia da Covid-19, enquanto o Palácio de Buckingham, na capital, costuma ser a residência principal dos monarcas britânicos. A última aparição pública de Elizabeth II foi em 6 de setembro, quando ela encarregou a nova primeira-ministra Liz Truss de formar um governo. A soberana apareceu então sorridente, mas frágil, apoiada em uma bengala.

A saúde da rainha era motivo de preocupação desde o final de 2021, quando ela passou uma noite internada para realização de exames, mas as razões nunca foram reveladas. O Palácio de Buckingham sempre se manteve muito discreto sobre o estado de saúde da soberana. Foi 10 dias de luta para a monarca que ficou mais tempo no trono britânico. Dezenas e milhares de pessoas fizeram fila para prestarem suas últimas homenagens diante de seu caixão: primeiro, em Edimburgo; depois, em Londres, em Westminster. Cerca de duas mil pessoas, incluindo chefes de Estado e membros de famílias reais, compareceram ao funeral de Estado na Abadia de Westminster, em 19 de setembro. A rainha foi enterrada na capela do Castelo de Windsor, a 40 quilômetros de Londres, ao lado de seu marido, o príncipe Philip, de seus pais e sua irmã. O castelo reabriu nesta quinta-feira, atraindo centenas de pessoas, que puderam ver a lápide da falecida monarca no Memorial George VI, pai de Elizabeth II, que morreu em 1952.

*Com informações da AFP