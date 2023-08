Cavalos sofrem insolação durante tradicional evento no Japão e precisam de atendimento

Ao menos dois animais morreram; organização estuda a mudança de data do festival para um período do ano de temperaturas mais amenas

Toru YAMANAKA / AFP Pessoas vestindo cavalos de corrida de armadura de samurai durante o festival anual Soma Nomaoi em Minamisoma, província de Fukushima



Mais de 100 cavalos que participavam de um tradicional evento de samurai no Japão precisaram de atendimento após sofrerem insolação devido uma onda de calor extremo que atinge o país. Dois morreram. Só neste ano, o Japão registrou a temperatura média mais elevada durante o mês de julho em 100 anos. O termômetro atingiu 35 graus durante o evento no município de Fukushima. Ao menos 111 cavalos – assim como dezenas de espectadores – precisaram de atendimento devido ao calor. O evento anual, celebrado entre 29 e 31 de julho, contou com mais de 400 participantes vestidos como guerreiros samurais que simularam combates a cavalo. Mais de 120 mil pessoas compareceram ao evento, de acordo com a imprensa local. Yoshichika Hirata, membro do comitê executivo do festival, declarou os organizadores discutirão a mudança de data do festival para um período do ano de temperaturas mais amenas.