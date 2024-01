Chanceler chinês diz que Taiwan ‘nunca foi nem será’ um país

Wang Yi comentou vitória Lai Ching-te, que defende a independência da ilha

Khaled Desouki/AFP Wang Yi (à esq;), ministro das Relações Exteriores da China, ao lado do colega egípcio Sameh Shoukry



O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que Taiwan “nunca foi e nunca será” considerado um país. Em declaração após a vitória de Lai Ching-te na ilha, Yi reforçou a posição da China, ressaltando que Taiwan faz parte do território chinês. Essa afirmação reforça a postura do governo chinês em não reconhecer a independência taiwanesa e reforça a importância da política de “uma só China”. A declaração do chanceler vem em meio a tensões crescentes entre os dois lados, com a China buscando aumentar sua influência, e o governo taiwanês buscando fortalecer seus laços com outros países. Após vencer a eleição neste sábado, 14, Ching-te voltou a se mostrar favorável à independência e disse que buscará estreitar laços com os Estados Unidos. Wang Yi falou sobre a questão de Taiwan no Cairo, onde foi para tratar de assuntos relacionados à guerra no Oriente Médio. Os governos da China e do Egito exigiram o cessar-fogo na Faixa de Gaza e a criação de um Estado palestino.