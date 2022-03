Chanceler diz que Brasil quer paz na Ucrânia, mas não vai escolher um lado

Ministro das Relações Exteriores afirmou que o país defende uma posição de neutralidade, e não de indiferença

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos França é ministro das Relações Exteriores



O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse nesta terça-feira, 8, que o Brasil quer a paz na Ucrânia, mas não tomará partido no conflito. “A posição do Brasil é clara. Estamos do lado da paz mundial. Nós pensamos que isso se atinge ao encontrar uma saída, e não apontando o dedo”, disse o chanceler em entrevista coletiva em Lisboa. “Temos uma posição de equilíbrio, e não uma posição de indiferença, mas sim de imparcialidade”, acrescentou. As declarações seguem a mesma linha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que defende uma posição de neutralidade no conflito. Na semana passada, o mandatário disse que o Brasil “não entrará em uma aventura” e reafirmou a posição de “isenção” do país diante da guerra na Ucrânia. “O Brasil continua em uma posição de equilíbrio, nós temos negócio com os dois países, não temos a capacidade de resolver esse assunto, então o equilíbrio é a posição mais sensata”, declarou.