Militar morre durante operação de resgate de corpos de mergulhadores nas Maldivas

Segundo informação da imprensa internacional, Mohamed Mahudheechegou a ser resgatado, mas não resisitu. A causa da morte teria sido ‘descomprenssão subaquática’

Reprodução/X/Thoriq Ibrahim. Mahudhee perdeu a vida durante a operação de resgate no Atol de Vaavu



Mohamed Mahudhee, sargento que participou do resgate dos corpos dos cinco mergulhadores italiano nas Maldivas, morreru após finalizar a operação, informou o ministro do Exterior das Maldivas, Thoriq Ibrahim. Segundo comunicado comparitlhado nas redes sociais, Mahudhee perdeu a vida durante a operação de resgate no Atol de Vaavu. “Sua bravura e sacrifício serão sempre honrados. Meus mais sinceros pêsames à sua família, entes queridos e colegas.”, disse Ibrahim.

Segundo informação da imprensa internacional, ele chegou a ser resgatado, mas não resisitu. A causa da morte teria sido “descomprenssão subaquática”.

Resgate dos cinco italianos

Cinco italianos morreram em Maldivas após um acidente durante scooby diving, uma modalidade de mergulho na qual são utilizados equipamentos autônomos para respirar debaixo d’água, permitindo liberdade de movimento e exploração do fundo do mar sem depender de ar da superfície.

Segundo a imprensa local, os cinco italianos entraram na água na manhã de quinta-feira (14). A tripulação da embarcação de mergulho em que eles viajavam comunicou o desaparecimento após o grupo não retornar à superfície.

As Forças Armadas das Maldivas informaram que um corpo foi encontrado em uma caverna a cerca de 60 metros de profundidade, e acredita-se que os outros quatro mergulhadores também estejam no local.

Quatro dos mergulhadores faziam parte de uma equipe da Universidade de Gênova, incluindo a professora de ecologia Monica Montefalcone, sua filha e dois pesquisadores.

Mais tarde, a universidade identificou as vítimas como Monica Montefalcone, sua filha Giorgia Sommacal — que também era estudante —, a pesquisadora Muriel Oddenino e o formado em biologia marinha Federico Gualtieri.

A quinta vítima foi identificada como Gianluca Benedetti, gerente de operações da embarcação e instrutor de mergulho.