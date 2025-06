Chanceler do Irã afirma que país não negociará sobre o programa nuclear com os Estados Unidos

Após uma semana de escalada no conflito, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou que se recusa a negociar com os Estados Unidos enquanto Israel mantiver os ataques

FABRICE COFFRINI / AFP O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi



O governo do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) que rejeitou um pedido dos Estados Unidos para continuar as negociações sobre o programa nuclear iraniano, que estão em andamento desde abril, após uma semana de bombardeios israelenses contra seu território. “Os americanos pediram negociações, e nossa resposta é não”, declarou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, à televisão iraniana.”Os americanos enviaram mensagens pedindo negociações sérias. Mas deixamos claro que, enquanto a agressão não terminar, não haverá espaço para a diplomacia e o diálogo”, completou.

Os Estados Unidos e o Irã planejavam realizar uma nova rodada de negociações esta semana com Omã como mediador, mas, após o início dos bombardeios israelenses em 13 de junho, o ministro das Relações Exteriores omanense, Badr al Busaydi, confirmou o cancelamento da reunião. O Irã e os Estados Unidos iniciaram no último dia 12 de abril as negociações para tentar encontrar uma solução mutuamente satisfatória para o programa nuclear iraniano.

Desde então, foram realizadas cinco rodadas de negociações indiretas, promovidas por Omã e realizadas entre Mascate e Roma, em meio a divergências significativas sobre o enriquecimento de urânio por parte do Irã, que Washington deseja interromper. As negociações ocorreram paralelamente aos contatos do Irã com o chamado E3 (Alemanha, França e Reino Unido), um formato dentro do qual será realizada hoje uma nova rodada em Genebra, em uma reunião da qual também participará a União Europeia (UE).

Essas negociações haviam sido congeladas após a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ter aprovado uma resolução no dia 12 de junho – apresentada pelo E3 e pelos EUA, e apoiada por 19 países – na qual considerou a falta de cooperação do Irã “uma violação de suas obrigações” com a agência, o que implica a possibilidade de ser denunciado ao Conselho de Segurança da ONU. O texto insta o Irã a tomar todas as medidas que a agência considerar necessárias para que possa fornecer as garantias necessárias quanto à exatidão e integralidade das declarações iranianas. O governo iraniano reagiu duramente contra o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, acusando-o de colocar a agência a serviço de países fora do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

*Com informações da EFE