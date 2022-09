Charles III lidera procissão fúnebre de Elizabeth II em Edimburgo

Acompanhado dos irmãos, o novo monarca seguiu o carro a pé do Palácio de Holyroodhouse até o templo vizinho da Igreja da Escócia

Jane Barlow / POOL / AFP

O rei Charles III liderou nesta segunda-feira, 12, a procissão que levou o caixão de Elizabeth II até a Catedral de Santi Giles, em Edimburgo. Acompanhado dos três irmãos e vestido de trajes militares, o novo monarca de 73 anos seguiu o carro funerário a pé do Palácio de Holyroodhouse, em cuja sala do trono ele passou a noite, até o templo vizinho da Igreja da Escócia. Seus irmãos Anne, 72, e Edward, 58, também usavam uniforme. Mas não Andrew, de 62 anos, considerado o “filho predileto” de Elizabeth II, mas a quem a própria monarca despojou de suas honras militares meses atrás, como resultado de acusações de agressão sexual a uma menor nos Estados Unidos. Depois de uma cerimônia religiosa na Catedral de Saint Giles, em cujo telhado estavam estacionados franco-atiradores da polícia, será aberta a primeira capela ardente, que permitirá aos escoceses despedirem-se do seu monarca durante 24 horas.

Com o início do último e longo adeus à falecida monarca, o país continua com o protocolo de posse do novo rei, que horas antes foi ao Parlamento britânico pela primeira vez. “Diante de vocês, não posso deixar de sentir o peso da História que nos cerca e que nos lembra das tradições parlamentares vitais a que os membros das duas Câmaras se dedicam com tanto compromisso”, afirmou o monarca em seu primeiro discurso para a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, reunidas em Westminster. Charles também se dirigiu ao Parlamento escocês acompanhado de sua mulher Camilla Parker Bowles, a rainha consorte. Depois, o novo rei voltará para a catedral de Saint Giles, onde fará uma vigília noturna. O corpo da rainha ficará lá até terça-feira, 13. O cronograma de homenagens à Elizabeth II começou nesta segunda-feira e vai até 19 de setembro, quando será realizado o funeral. De quarta até domingo, o caixão da monarca ficará exposto Westminster Hall.

*Com informações da AFP