Premier League adia mais três jogos do Campeonato Inglês por causa do funeral de Elizabeth II

Das dez partidas válidas pela 8ª rodada, três não serão realizadas por causa do velório da monarca, marcado para 19 de setembro

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo lamentando durante jogo no Manchester United



Após adiar toda a sétima rodada do Campeonato Inglês por causa da morte da rainha Elizabeth II, a Premier League anunciou nesta segunda-feira, 12, que o torneio será retomado no próximo final de semana com a realização da oitava rodada. Das dez partidas, no entanto, três não serão realizadas por causa do funeral da monarca, marcado para a próxima segunda, 19, em Londres, e que reunirá lideranças de várias partes do mundo. Inicialmente agendado para sábado, 17, o clássico entre Brighton e Crystal Palace foi postergado. Já os embates Chelsea x Liverpool e Manchester United x Leeds, marcados para domingo, 18, também foram adiados. Todos os jogos ainda não têm datas definidas. “Após ampla consulta com clubes, polícia, grupos consultivos de segurança locais e outras autoridades relevantes, não houve outra opção a não ser adiar os três jogos. A Premier League gostaria de agradecer à Unidade de Policiamento de Futebol do Reino Unido e outras forças policiais em todo o país, bem como aos nossos parceiros de transmissão, por seu apoio durante este processo, e continuará em contato com eles antes do fim de semana. Para as partidas disputadas durante o período de Luto Nacional, serão prestadas homenagens à Rainha nos estádios da Premier League. Novas datas para as partidas adiadas serão anunciadas oportunamente”, informou, em comunicado.