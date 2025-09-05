Trump diz que Estados Unidos perderam Índia e Rússia para a ‘sombria’ China

Aproximação entre Nova Délhi e Pequim é vista como um revés na política externa americana, já que indianos eram considerados aliados estratégicos dos EUA para equilibrar a influência chinesa na Ásia

EFE/@realdonaldtrump Donald Trump afirma que 'parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e sombria. Que eles tenham um longo e próspero futuro juntos!” A declaração foi feita em sua rede social Truth Social após uma semana de intensos encontros diplomáticos que aproximaram os três países. A postagem de Trump foi uma resposta direta à recente cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), sediada pelo presidente chinês, Xi Jinping. No evento, Xi recebeu Vladimir Putin e Narendra Modi, líderes da Rússia e da Índia, respectivamente, reforçando a parceria entre as nações.

A aproximação entre Índia e China é vista como um revés na política externa americana. Até recentemente, a Índia era considerada uma aliada estratégica dos EUA para equilibrar a influência chinesa na Ásia. No entanto, a imposição de sobretaxas de 50% por Trump sobre produtos indianos, para punir o país por comprar petróleo russo, acabou por empurrar Nova Délhi para o lado de Pequim.

A relação com a Rússia também se mostra complexa. Após a cúpula da SCO, Putin permaneceu na China para o desfile militar de 80 anos do fim da Segunda Guerra. O evento, com a presença do ditador norte-coreano Kim Jong-un, reforçou os laços entre os países, com acordos de defesa mútua e cooperação econômica. A Rússia, isolada por sanções ocidentais, encontrou na China uma tábua de salvação econômica.