Chefes da inteligência de Israel negociam no Egito acordo para libertação dos reféns do Hamas 

Negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram retomadas na semana passada no Catar

EFE/EPA/KENA BETANCUR Família dos reféns cobram governo israelense para agilizarem a libertação



Os chefes dos serviços secretos israelenses negociavam nesta quinta-feira (22) no Cairo, Egito, um acordo para a libertação dos reféns em poder do Hamas na Faixa de Gaza, anunciou um porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O chefe do Mossad, agência de inteligência responsável pelo trabalho no exterior, e o do Shin Bet, agência de segurança interna, participam das negociações, que buscam “avançar em um acordo para libertar os reféns”, informou Omer Dostri. Negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram retomadas na semana passada no Catar, para tentar encerrar mais de dez meses de guerra na Faixa de Gaza e obter a libertação dos reféns. Na quarta-feira (21), as negociações de cessar-fogo no enclave palestino foram adiadas até “até novo aviso”. O encontro e as conversas deveriam ter acontecido ontem com a participação de Israel, porém, as negociações foram adiadas para uma data não especificada. Não foi informado os motivos da decisão, que ocorre depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deixou Doha na manhã de hoje, a última parada de sua nona visita ao Oriente Médio, que o levou a Israel, Egito e Catar para pressionar o grupo palestino Hamas a aceitar a proposta dos mediadores feita na semana passada na capital catari.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo