Chile anuncia abertura de fronteiras para residentes vacinados

O Chile anunciou nesta quinta-feira, 22, que a partir da próxima segunda, 26, abrirá as fronteiras para todos aqueles cidadãos ou estrangeiros residentes que estejam com a vacinação completa contra a Covid-19. A entrada de turistas no país continua condicionada a raras exceções. O ingresso é permitido para todos os nativos e residentes, mas a saída para outras nações continuará liberada apenas para aqueles que vão morar fora, fazer trabalho essencial em países estrangeiros, trabalho humanitário ou tratamentos de saúde. O país, nação mais vacinada da América Latina, enfrentou um dos piores momentos da pandemia entre os meses de março e junho, o que causou o fechamento das fronteiras em abril. Nos últimos meses, todos os que entrassem no Chile precisavam passar 14 dias em quarentena em um hotel sanitário. A medida de isolamento continuará válida para não vacinados, mas os que estiverem com a imunização completa precisarão passar por um período de isolamento de 10 dias em casa. Do início da pandemia até agora, 1,6 milhões de pessoas foram contaminadas com a doença e 34,7 mil morreram. Nas últimas 24 horas, 1,8 mil novos casos e 181 mortes foram registradas. Segundo dados do Our World In Data, 61,9% da população do país latino está totalmente imunizada contra a doença até o momento. Aqueles que já tomaram as duas doses da vacina têm benefícios como acesso a academias, teatros e cinemas.