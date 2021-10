China bloqueia cidade de quatro milhões de habitantes para conter surto de Covid-19

Município registrou seis casos da doença nesta terça-feira; moradores só podem sair de suas casas em situações de emergência, como compras de suprimentos ‘essenciais’ e tratamentos médicos

EFE/EPA/STRINGER Governo está realizando testes generalizados para mapear os casos e conter o surto



O governo chinês determinou o lockdown da cidade de Lanzhou, no noroeste do país, para conter um novo surto de Covid-19. O município de quatro milhões de habitantes registrou seis casos da doença nesta terça-feira, 26. No total, são 39 casos no território confinado. Os moradores só podem sair de suas casas em situações de emergência, como compras de suprimentos “essenciais” e tratamentos médicos. Serviços como ônibus e táxi já foram interrompidos na cidade.

Além do lockdown, o país está realizando testes generalizados para mapear os casos e conter os pequenos focos que possam surgir. A medida faz parte de uma política de “Covid Zero” implantada pela China após o começo da pandemia em dezembro de 2019, em Wuhan. “A situação de controle e prevenção epidemiológicos em Lanzhou é grave e complexa”, disse governo da cidade por meio de um comunicado. Segundo o The New York Times, na noite de segunda-feira, 25, os profissionais de saúde haviam testado quase 12 milhões de pessoas na província de Gansu, incluindo mais de 2,8 milhões na capital Lanzhou.