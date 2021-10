Brasil vai reforçar discurso de potência agroambiental na COP26

Evento entre lideranças mundiais acontece no próximo mês e vai discutir as mudanças climáticas

Franck Barske/Pixabay Segundo Tereza Cristina, a expansão da agricultura sustentável resultará em maiores ganhos de produtividade nos próximos anos



O Brasil pretende chegar à COP-26, a Conferência Mundial da ONU, que vai discutir as mudanças climáticas, com o discurso de que o país é uma das únicas nações com condições de ter uma economia verde. A ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, afirmou que o Brasil é uma potência agroambiental. “Nos próximos anos, a expansão da agricultura sustentável e resiliente resultará em ganhos ainda maiores de produtividade. Por meio de iniciativas sustentáveis, o Brasil continuará a fortalecer a agropecuária, um dos setores mais vulneráveis às mudanças climáticas”, disse. Segundo a ministra, as ações estratégicas do governo federal buscam uma efetiva regularização fundiária, garantindo uma agropecuária competitiva. O Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado no Palácio do Planalto, terá três objetivos: reduzir a emissão de carbono, garantir a conservação florestal e o uso racional dos recursos nacionais, podendo gerar o chamado emprego verde.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin