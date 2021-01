China confirma visita da OMS para investigar origem da Covid-19

A Comissão Nacional de Saúde da China publicou um breve comunicado em seu site oficial nesta segunda-feira, 11, afirmando que o país está “pronto” para receber a equipe de especialistas designada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para investigar a origem da pandemia de coronavírus. “A China e a OMS chegaram a um consenso sobre os arranjos específicos da investigação através de quatro vídeo conferências”, diz o texto. Ainda segundo a nota, a equipe da OMS será acompanha por especialistas chineses especificamente em Wuhan, cidade onde o surto de Covid-19 teve início. Através do Twitter, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comemorou o anúncio e afirmou que a equipe chegará na China na próxima quinta-feira, 14.

We welcome #China's announcement regarding the intl. team examining the origins of virus that causes #COVID19. We look forward to working closely with our 🇨🇳 counterparts on this critical mission to identify the virus source & its route of introduction to the human population.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 11, 2021