China executa cidadão francês condenado por tráfico de drogas

Chan Thao Phoumy, de 62 anos, foi sentenciado à morte em 2010, após ter sido em preso em 2005 por participar de uma operação de US$ 15 milhões que produzia, transportava e traficava cristal metanfetamina

PEDRO PARDO / AFP Bandeira da China tremula ao vento em uma rua ao redor do Grande Salão do Povo, em Pequim, no dia 4 de março



A China confirmou neste domingo (5) a execução de um cidadão francês condenado à morte em 2010 por tráfico de drogas, dizendo que não discriminava os réus com base na nacionalidade, um dia depois que Paris criticou o tratamento do caso pelo tribunal.

A embaixada chinesa na França fez as falas em uma breve declaração sobre a execução de Chan Thao Phoumy, de 62 anos, após 20 anos de prisão.

No sábado (4), o Ministério das Relações Exteriores da França disse que “lamentava particularmente” que a defesa de Chan não tivesse permissão para comparecer à audiência final do tribunal, violando seus direitos.

A China, um dos países mais rigorosos do mundo na aplicação de leis contra o tráfico de drogas, ocasionalmente executou estrangeiros condenados por contrabandear grandes quantidades de drogas através de suas fronteiras, mas não divulga estatísticas sobre execuções.

Chan, nascido na cidade de Guangzhou, no sul do país, mas posteriormente naturalizado cidadão francês, foi um dos 89 suspeitos presos em 2005 por tráfico de drogas antes de ser condenado à prisão perpétua em 2007.

Ele foi condenado à pena de morte em 2010 por um tribunal de sua cidade natal por seu papel em uma operação de drogas de 100 milhões de iuanes (US$15 milhões) que produzia, transportava e traficava grandes quantidades de cristal metanfetamina na China.

O limite da pena de morte na China é de 50g de heroína ou metanfetamina, mas o tráfico de quantidades muito maiores geralmente leva à execução.

*Com informações da Reuters