China: mineiros são resgatados depois de passarem 14 dias soterrados

Outros nove trabalhadores foram encontrados mortos a centenas de metros de profundidade; acidente em Shadong foi causado por uma explosão

EFE/EPA/CHEN HAO/XINHUA Em condição de saúde frágil, homem é resgatado após passar duas semanas preso dentro da mina



A explosão de uma mina de ouro na província de Shandong, na China, deixou 22 trabalhadores soterrados no último dia 10. Os responsáveis pelo local só reportaram o acidente às autoridades 30 horas depois, demora que levou à prisão de vários envolvidos, à demissão de dois políticos regionais e à abertura de uma investigação criminal. Os sobreviventes permaneceram sem qualquer tipo de contato com o mundo exterior até o dia 17, quando as equipes de resgate perfuraram a mina e ouviram sons de batida. Só então os trabalhadores conseguiram enviar um bilhete solicitando medicamentos. “Precisamos urgentemente de remédio para resfriado, analgésico, esparadrapo, anti-inflamatórios e três pessoas tem pressão alta. Desejamos que os socorristas não parem para que ainda possamos ter esperança. Obrigado”, dizia a nota divulgada pela agência de notícias Xinhua.

Inicialmente, o plano de resgate era perfurar um poço através do qual os sobreviventes, que estavam a várias centenas de metros no subsolo, seriam removidos. Como a operação seguia a passos lentos devido à estrutura geológica do solo, feito de rochas particularmente duras, os socorristas enviavam alimentos, remédios e telefones ao grupo de sobreviventes com quem conseguiram estabelecer contato. No entanto, um obstáculo que bloqueava o local cedeu abruptamente neste domingo, 24, o que acabou tornando o salvamento mais fácil. Dessa forma, 11 mineiros foram resgatados com vida após passarem exatamente duas semanas debaixo da terra. Nesta segunda-feira, 25, outros dez trabalhadores foram encontrados mortos e seus corpos foram recuperados. O último mineiro ainda está sendo procurado.

*Com informações de agências internacionais