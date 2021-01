Embaixada da China confirma doação de cilindros e oxigênio para Manaus

Gesto acontece em meio a atritos relacionados à liberação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19 em território brasileiro.

Através de seu perfil no Twitter, a Embaixada da China no Brasil confirmou a doação de insumos para a cidade de Manaus, capital do Amazonas. Segundo a postagem, o governo chinês irá doar 1700 cilindros e 1900 quilos de oxigênio e uma “grande quantidade” de materiais sanitários para o município. Ao final da postagem, a Embaixada disse que a China está ao lado do Brasil no combate à pandemia na capital amazonense. Nas últimas semanas, Manaus viveu o colapso na rede de saúde e viu os estoques de cilindros de oxigênio esgotarem, levando à morte de pacientes por asfixia. Casos semelhantes aconteceram em cidades do interior do Amazonas e no Pará. O gesto acontece em meio a atritos relacionados à liberação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19 em território brasileiro.